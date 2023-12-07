ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم.. صراع مشتعل

اشتعل الصراع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، والذي شهد مواجهات نارية.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول ومانشستر يونايتد وسقوط السيتي المفاجئ.

وشهدت مباريات الأربعاء، انتصار ليفربول على شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما خسر مانشستر سيتي من أستون فيلا بهدف نظيف.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بالفوز على تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، يليه ليفربول برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

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1- آرسنال – الأول – 36 نقطة.

2- ليفربول – الثاني – 34.

3- أستون فيلا – الثالث 32.

4 – مانشستر سيتي- الرابع – 30.

5- توتنهام – الخامس 27.

6- مانشستر يونايتد- السادس 27.

7- نيوكاسل يونايتد – السابع 26.

8 – برايتون – الثامن 25.

9- وست هام- التاسع 21.

10- تشيلسي – العاشر 19.

11- برينتفورد – الحادي عشر 19.

12- فولهام- الثاني عشر 18.

13- وولفرهامبتون – الثالث عشر 18.

14- كريستال بالاس- الرابع عشر 16.

15- بورنموث – الخامس عشر 16.

16- نوتنجهام فورست- السادس عشر 13.

17- لوتون تاون- السابع عشر 9.

18- إيفرتون – الثامن عشر 7.

19 بيرنلي – التاسع عشر 7.

20- شيفيلد يونايتد – العشرين – 5.