ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الهزيمة أمام نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي بهدف دون رد، أمام نظيره أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء.

ويتصدر إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي حتى الآن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدف، بينما يتواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

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وكان محمد صلاح قد شارك في فوز ليفربول أمام شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 15 من البريميرليج أمس الأربعاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

3- سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

4- أولي واتكينز، أستون فيلا، 8 أهداف.

5- جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

6- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 8 أهداف.

7- دومينيك سولانكي، بورنموث، 7 أهداف.

7- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

8- كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

9- بريان مبيومو، بورنموث، 7 أهداف.

10- أنتوني جوردون، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.