اتحاد الكرة السعودي يكشف حقيقة ترشيح الدوسري لجائزة الأفضل في آسيا

علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تصريح إبراهيم القاسم، الأمين العام الذي أوضح خلاله أن اتحاد القدم هو من رشح سالم الدوسري لاعب الهلال لجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وأكد المسحل في تصريحات عبر صحيفة الرياضية، أنه لا يوجد شيء يسمح بذلك، وإن هناك نظام من الاتحاد الآسيوي للجائزة يطبق على جميع الاتحادات.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يرسل إلى جميع الاتحادات الآسيوية الـ 47 ويطلب ترشيح من يراه الاتحاد المحلي يمكن أن ينافس على مثل هذه الجوائز، وكل اتحاد يقوم بالتقييم الخاص به.

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وأضاف: “في الاتحاد السعودي، يتم تحديد المرشحين حسب الإحصاءات والتقارير الفنية، وعليه فإنه وجد أن سالم الدوسري، لاعب الهلال وقائد المنتخب السعودي مؤهل للحصول على الجائزة، ولم نكن نعلم هل سيحصل على الجائزة أم لا إلا وقت الإعلان في الحفل”.