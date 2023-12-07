فيفا يثير سخرية جماهير الاهلي بعد إعلان قائمة مونديال الأندية

تسبب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في حالة سخرية بين جماهير النادي الاهلي، بعد الكشف عن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الساعات الماضية عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، بينهم النادي الاهلي.

وشهدت القائمة أخطاء في كتابة بعض أسماء لاعبين الاهلي، لتنتشر حالة من السخرية بين الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداولت جماهير الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تحمل قائمة الفريق التي نشرتها الفيفا، وتشهد خطأ في اسم أكرم توفيق بذكر شقيقه أحمد.

بالإضافة إلى محمود كهربا، والاكتفاء باسم علي (علي معلول) دون استكمال الاسم الثلاثي، ونفس الأمر مع أليو ديانج.

وقامت الجماهير بتداول قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية بتعليقات ساخرة.

وتأتي قائمة الاهلي المشاركة في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – علي معلول – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – خالد عبد الفتاح.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست – بيرسي تاو.