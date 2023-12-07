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ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وشيفيلد يونايتد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 9.30 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب برامول لين.

سجل هدف ليفربول الأول، فان دايك في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، سوبوسلاي في الدقيقة 94 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ 34 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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