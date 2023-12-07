نجم الأهلي "لايق" أكثر على الزمالك.. خالد الغندور يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نجم فريق الزمالك السابق، على مصير أحمد عبد القادر نجم فريق النادي الأهلي، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر الفترة الأخيرة

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"أحمد عبد القادر لايق على الزمالك أكتر يا ترى هيكون زمالكاوي الموسم الجاي ".

وقال "الغندور" في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، إن أحمد عبدالقادر لاعب كبير ومن المواهب القليلة في الدوري المصري، لكن مشكلته أنه شخص حساس، لذلك يجب التعامل النفسي معه بشكل معين عن التعامل النفسي مع باقي زملائه.

وأضاف، قائلًا: "عبدالقادر لازم يحس بنجوميته ولاعيب كبير وياخد فرصة لانه بتأثر بحاجات كتير حوليه، عبدالقادر لو راح الزمالك هيبقى نجم لعبه لايق على مدرسة الفن والهندسة، لو راح الزمالك هينجح نجاح باهر ويبقى من نجوم مصر والكرة المصرية".

وأكمل: "أتمنى يبقى في تعامل عادي بين الاهلي والزمالك في الصفقات، الاهلي عايز فتوح يطلبه من الزمالك، والاخير لو عايز عبدالقادر يطلبه من الاهلي هو دا الاحتراف".

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