أحمد شوبير: فيتوريا غاضب من اقحامه في معارك الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن روي فيتوريا غاضب من اقحامه في معارك الأهلي والزمالك.

وأضاف "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن فيتوريا نفي كل ما تردد عن واسطته في أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة، متسائلًا: "لماذا لم يرد اتحاد الكرة على هذا الاتهام وماهو تفسير الصمت!".

وأكد أن فيتوريا ويرفض التواجد وإدخاله في حل مشاكل تخص الأندية والجماهير، وكل ما يفكر فيه هو تحقيق نتيجة جيدة والتتويج بكأس أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار.

وأكمل: "فيتوريا قال لاتحاد الكرة أنهم مسئولين عن الانضباط والرد بالنيابة عنه، لكن الجبلاية سكتت، الاتهام الموجهة لمدرب المنتخب صعبة، ويجب يكون أن يصدر رد، إما تحذير فيتوريا من تدخله للزمالك، أو نفي ما حدث جملة وتفصيلًا، لكن موقف اتحاد الكرة هو كان السكوت".