أحد ثلاثي الأهلي المستبعد من قائمة مونديال للأندية يطلب الخروج للإعارة.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن أحد ثلاثي الأهلي المستبعد من قائمة كأس العالم للأندية طلب الخروج إلى إعارة.

وأضاف "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن الثلاثي المستبعد من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهم "أحمد عبدالقادر، صلاح محسن، كريم نيدفيد، أصيبوا بالصدمة بعدما علموا بخبر الاستبعاد، مؤكدًا أن هذا القرار الصادر من مارسيل كولر قرارًا فنيًا.

وأكمل: "انا عندي معلومة انه في حد منهم قال لو مفيش فرصة مع الفريق في المشاركة اطلع إعارة طالما الدنيا مقفلة، والمعلومة الثانية ان كريم نيدفيد اسمه كان مطروح بقوة في صفقة عمر كمال عبدالواحد، أنه يدخل ضمن الصفقة على سبيل الإعارة".

وتابع: "كريم نيدفيد رفض اقتراح وطلب الأهلي، وقالهم انه عايز يكمل مع الفريق لأنه طلع اعارات كتير الفترة اللي فاتت"، لافتًا إلى أن كريم نيدفيد يرفض الرحيل مرة أخرى والدخول في صفقات ويطلب الإستمرار بالأهلي والحصول على فرصة للمشاركة.

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