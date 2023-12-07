مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، أمس الأربعاء، في تمام الساعة الـ 10.15 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف مانشستر يونايتد الأول، سكوت مكتومناي في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي، كول بالمر في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر يونايتد الثاني، سكوت مكتومناي في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر رصيده لـ 27 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 19 نقطة.