إصابة نجم ليفربول بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، إصابة نجم الفريق جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.

وقال "كلوب"، إن ماتيب تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وسف يخضع للفحص الطبي وأشعة لإجراء عملية جراحية، ستحرمه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

واستطاع نادي ليفربول تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك في الدقيقة 38، وسجل الثاني دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة 95.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني خلف آرسنال المتصدر بـ35 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز قبل أن يغادر في الدقيقة 67 دون أي تسجيل أو صناعة أهداف.

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