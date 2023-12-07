مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستمر المتعة الكروية حول العالم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم باقي مباريات الدوري الإنجليزي وغيرها من البطولات، التي ستقام اليوم الخميس 7 ديسمبر.

ويترقب عشاق كرة القدم مباريات مثيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي، وكأس ملك إسباني، والدوري السعودي أبرزها نيوكاسل وإيفرتون في البريميرليج، والاتحاد وضمك والشباب والاتفاق.

مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون - نيوكاسل، 9:30 - beIN Sports HD 2.

توتنهام - ويست هام، 10:15 - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري السعودي 2024

الحزم - الفتح، 5:00 - SSC HD.

ضمك - الاتحاد، 5:00 - SSC HD.

الشباب - الاتفاق، 8:00 - SSC HD.

مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)

أراندينا – قاديش – 8:00 - SSC EXTRA 1 HD.

سيستاو ريفر - سيلتا فيغو- 10:00 - SSC EXTRA 3 HD.

اوريهوليا - جيرونا 10:00 - SSC EXTRA 1 HD.

كايون - أتلتيك بيلباو 10:00 - SSC EXTRA 2 HD.