ماذا قدم مهاب ياسر مع الزمالك بعد عودته من الإصابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من الإصابة وشارك مع الفريق في مباراة نادي الأولمبي، يوم الأربعاء.

ولعب مهاب 26 دقيقة في المباراة، وسجل 23 نقطة، وحقق الزمالك الفوز على الأوليمبي بنتيجة 97/91.

وتعرض مهاب ياسر للإصابة بقطع في غضروف الركبة اليسرى في مارس الماضي خلال تدريبات فردية، وأجرى على إثر هذه الإصابة جراحة.

وكانت هذه الإصابة هي الثانية للاعب سلة الزمالك، إذ أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في يونيو 2022.

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