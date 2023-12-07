شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يرفض الراحة فى المقاولون ويبدأ الاستعداد للطلائع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، استئناف الفريق للتدريبات في العاشرة صباح غد الخميس، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة التاسعة بالدوري، والمقرر لها 15 ديسمبر الجاري.

وكان المقاولون قد تعادل سلبياً مع الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.