الدوري الإنجليزي..أستون فيلا يصعق مانشستر سيتي ويغلبه بهدف وحيد

حقق أستون فيلا فوزاً غاية في الأهمية على ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي 1-0، الأربعاء ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وصار رصيد فريق المدرب الإسباني أوناي إيميري 32 نقطة حائزاً على المركز الثالث وتاركاً مان سيتي في المركز الرابع بـ30 نقطة.



و حقق مدرب أستون فيلا أوناي إيمري فوزه الأول على الإطلاق ضد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في محاولته الرابعة عشرة للقيام بذلك. قبل هذه الليلة، كان غوارديولا هو المدرب الذي واجهه في أغلب الأحيان دون تحقيق أي فوز في مسيرته (13 مباراة - تعادل 4 خسر 9).



وواصل مانشستر سيتي عروضه السيئة حيث فشل للمباراة الرابعة توالياً في تحقيق الفوز، بعد ثلاثة تعادلات أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3.



وتابع أستون فيلا عروضه في الموسم الحالي حيث لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة (3 انتصارات مقابل تعادل) وفرض نفسه كمنافس جديّ على بطاقة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقدّم أستون فيلا مباراة كبيرة وتفوّق على منافسه في فترات عدّة، وتحديداً في الشوط الأول حيث كان الطرف الأكثر خطورة، وألغى له الحكم هدفاً في الدقيقة 45 للاعبه البرازيلي دوغلاس لويز جراء خروج الكرة من الملعب خلال الهجمة.



وسجل أصحاب الأرض هدف الفوز قبل ربع الساعة الأخير بعد مجهود فردي من بايلي الذي سدّد كرة قوية ارتدت من قدم المدافع البرتغالي روبن دياش داخل المرمى (74).



بي إن سبورت

