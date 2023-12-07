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توتنهام في مهمة صعبة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق توتنهام تحت قيادة انجي بوستيكوجلو لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، ةذلك عندما يلتقي مع نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من .

 

موعد مباراة توتنهام و ويست هام 

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام و ويست هام  في تمام الساعة العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد وست هام في البريميرليج

وستذاع مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد، غدا في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة BEIN SPORTS 1 HD.

 

يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 27 نقطة، حيث خاض 14 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، حيث لعب 14 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.

 

 

بينما جاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 آرسنال 36 نقطة.

2 34 نقطة.

3 أستون فيلا 32 نقطة.

4 مانشستر سيتي 30 نقطة.

5 توتنهام 27 نقطة.

6 مانشستر يونايتد 27 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة.

8 برايتون 22 نقطة.

9 وست هام 21 نقطة.

10 19 نقطة.

11 برينتفورد 19 نقطة.

12 ولفرهامبتون 18 نقطة.

13 كريستال بالاس 16 نقطة.

14 فولهام 15 نقطة.

15 نوتينجهام فورست 13 نقطة.

16 بورنموث 13 نقطة.

17 لوتون تاون 9 نقاط.

18 إيفرتون 7 نقاط.

19 بيرنلي 7 نقاط.

 

20 شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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