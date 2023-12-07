الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة بلوزداد.. و"موديست" جاهز

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مسؤولو النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق الأحمر قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر غداً الجمعة باستاد السلام بالقاهرة في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة على هامش حضوره مران الفريق من أجل تحفيز اللاعبين وتحدث حول ضرورة التركيز الشديد لتحقيق الفوز وتعزيز صدارة ترتيب المجموعة قبل السفر للسعودية لخوض كأس العالم للأندية.

وتأكدت جاهزية الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة كما أن الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد الضاوي "كريستو" لاعبي الفريق تخلصا من الإصابة وشاركا في المران بصفة طبيعية.

وتعافى أيضاً ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد إصابته بكدمة في الركبة وشارك في المران بينما يغيب محمد عبد المنعم الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته التي تعرض لها في كاحل القدم.

ويجهز الأهلي عبد المنعم للحاق ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري ، ويسابق عبد المنعم الزمن للحاق بالمباراة.

ومن المنتظر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن المباراة برفقة أحد لاعبي الفريق الأحمر.