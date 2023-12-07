شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وأحد كباتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من أجل الحديث عنها كما يُعقد اليوم الإجتماع الفني الخاص بالمباراة لبحث ترتيباتها النهائية.

واقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد غدا الجمعة في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

وانتظم ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي النهائي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة ياسر إبراهيم في مباراة يانج أفريكانز كانت بسيطة وتم استبداله خلال تلك المباراة للحفاظ عليه.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.