شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الليبى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الفريق الكروى الأول للتعاون الليبى معسكرا مغلقا لمدة شهر ونصف بأحد فنادق القاهرة استعدادا لعودة الدورى، بعد مشاركات بعض الفرق هناك بالبطولات الأفريقية.

ويقود التعاون مصطفى مرعى نجم المقاولون العرب الأسبق والذى نجح في لفت الأنظار للمدربين المصريين بليبيا، بعد النجاحات التي قادها المدير الفني هناك منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق.



فريق التعاون الليبى

في الوقت نفسه تعاقد مجلس إدارة النادى مع وائل فؤاد كمحلل أداء بناء على رغبة المدير الفني، نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها نجم بتروجت وبلدية المحلة الأسبق، والذى عمل في العديد من الأندية المصرية وشغل العديد من المناصب في بعض الأندية.



التعاون

ويقام الدوري الليبى حاليا بشكل المجموعتين ويحتل التعاون المركز الرابع بجدول المجموعة، وإن كان لديه مباراة مؤجلة أمام أبو سليم الذى يشارك في الكونفدرالية الأفريقية بمجموعة الزمالك.

ويعيش الجهاز الفني للتعاون حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، ويسعى مصطفى مرعى لتحقيق الانتصارات من أجل ضمان إحدى تذكرتي التأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري من أجل المشاركة في الموسم المقبل بأحد البطولات الأفريقية.



التعاون

جماهير التعاون الليبى

بعثة التعاون الليبى أثناء سفرها للقاهرة

الجهاز الفنى للتعاون الليبى

فرحة جماهير التعاون بأحد أهداف الفريق

مصطفى مرعى المدير الفنى بصحبة وائل فؤاد محلل الأداء

مصطفى مرعى وجهازه المعاون