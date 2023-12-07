شكرا لقرائتكم خبر عن بعثتا الأهلى والزمالك إلى الإمارات اليوم لخوض سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثتا فريقا كرة اليد للأهلى والزمالك إلى الإمارات اليوم الخميس لخوض مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالفجيرة.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة يد الزمالك الواحدة صباح اليوم الخميس، بينما تتوجه بعثة يد الأهلى ظهر نفس اليوم.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى لكرة اليد فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات.

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى .

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024