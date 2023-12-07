شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة البنك الأهلى تجتمع بالجهاز الفني لبحث أسباب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار عقد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى يوم الجمعة المقبل، وقبل استئناف لاعبى الفريق التدريبات الجماعية، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وكان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الهزيمة أمام الاسماعيلى أمس في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويستعد فريق البنك الأهلى حاليا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 14 من الشهر الجارى ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" والمقرر إقامتها على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتزيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط فقط حيث تعرض للهزيمة في 7 مباريات والفوز في مباراة واحدة.