شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"ميسى الاتحاد" لتحديد موقفه من الانتظام فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري لفحص طبي خلال الساعات القادمة بعد تعرضه للإصابة بإجهاد عضلي في الفترة الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، او استمرار تأهيله مع زعيم الثغر.

وغاب ميسي عن الاتحاد السكندري في مباراتيه الأخيرتين أمام زد وسموحة بسبب تلك الإصابة، ويرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب للاستعانة به في المباريات المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري العودة إلى الإسكندرية بعدما تحرك منذ فترة عبر الحافلة في طريقه إلى القاهرة للمبيت بهاء استعدادا لمباراته أمام الزمالك والتي كان مقررا إقامتها اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري nile، بعد تلقيه إخطارا بتأجيل المباراة.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري أداء تدريباته الجماعية حتى موعد مباراته أمام فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري، بسبب تأجيل مباراته مع الزمالك ومن بعدها الأهلي.

وكان طارق العشري قد اختار قائمة الاتحاد لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل

الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب

الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.

الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج