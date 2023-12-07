شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخصم 150 ألف جنيه من كل لاعب ويوقف المستحقات لتراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري. وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

من جانبه، قرر شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، استئناف الفريق للتدريبات في العاشرة صباح اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة التاسعة بالدوري، والمقرر لها 15 ديسمبر الجاري.

وكان المقاولون قد تعادل سلبياً مع الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.