شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخصم 150 ألف جنيه من كل لاعب ويوقف المستحقات لتراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، قرر شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، استئناف الفريق للتدريبات في العاشرة صباح اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة التاسعة بالدوري، والمقرر لها 15 ديسمبر الجاري.
وكان المقاولون قد تعادل سلبياً مع الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.
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