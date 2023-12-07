شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن رحيله عن منصبه بقطاع ناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق يحيى، نجم نادى الزمالك الأسبق، تقديم استقالته من منصبه فى قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء. وكتب طارق يحيى من خلال صفحته الرسمية عبر "فيس بوك": "تقدمت باعتذار عن تكملة العمل كرئيس لقطاع المدرسة الأساسية والبراعم فى نادى الزمالك، وبالتوفيق للجميع".

حساب طارق يحيى ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز