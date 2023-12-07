شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلًا لكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر 1986، نجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي موسم 1986، بعد الفوز على فريق سوجار الجابوني.

وفاز الأهلي ذهابا في ستاد القاهرة بثلاثية نظيفة بتاريخ 21 نوفمير 1986 أحرز أهداف المارد الأحمر كلا من طاهر أبو زيد هدفين وهدف لمجدي عبد الغني، وفي الجابون يوم 7 ديسمبر 1986 خسر الأهلي بهدفين نظيفين وفاز بمجموع المباراتين وفاز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والثالثة في تاريخه والتي كان من نتيجتها احتفاظ بكأس أندية أفريقيا للأندية ابطال الكؤوس مدى الحياة.

وكان الأهلي قد توج ببطولتي 84 و85 على حساب كلا من كانون ياوندي الكاميروني وليفينتس النيجيري.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".