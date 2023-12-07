شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر تأجيل فكرة ضم مهاجم أجنبى لما بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع المهاجم الأجنبي خلال يناير المقبل إلى ما بعد مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية الشهر الجاري، وذلك بسبب عدم حسم موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الذي يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في منحه أطول فرصة مُمكنة قبل الإستغناء عنه.

ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن إستمرار ظهور موديست بمستوى مُتراجع في مونديال الأندية سيفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله في إنتقالات يناير الشتوية المقبلة لكن وقتها ستبقى أزمة فسخ العقد معه بالتراضي خاصة وأن اللاعب يتقاضى مبلغ كبير في الموسم يصل إلى مليون و700 ألف دولار وحال عدم تألق اللاعب في مونديال الأندية سيحاول النادي الإتفاق معه على تسوية العقد بالتراضي حتى يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه.

وكشف المصدر أن إستمرار موديست في الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري سواء بسبب تألق مع الفريق الفترة المقبلة أو بسبب رفض الحلول الودية لفسخ عقده بالتراضي يُعني تراجع الأهلي عن فكرة ضم مهاجم أجنبي في يناير ، ووقتها سيتم التفكير في ضم مهاجم محلي وهنا يظهر في الأفق أحمد أمين أوفة مهاجم أنبي ، موضحاً أن تدعيم خط الهجوم تحديداً سيتحدد بشكل نهائي عقب بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النوزيلندي.