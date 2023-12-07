شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزاد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الخميس،استعداداً لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المُقرر لها السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع المدرب السويسري مارسيل كولر خلال مران اليوم لتحفيظ لاعبي الفريق خطة اللعب في مباراة الغد المُرتقبة التي يخوضها الأهلي بشعار واحد هو الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة والبقاء على قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على ميدياما الغاني بالقاهرة بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج في تنزانيا بهدف لمثله ، كما يرغب الأهلي في الفوز غدا للحصول على دفعة معنوية قوية قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

على الصعيد ذاته ، تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لخوض مباراة الغد بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أعلى الركبة في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بتنزانيا في دوري أبطال إفريقيا حيث شارك اللاعب في التدريبات الجماعية وبات جاهز لتدعيم دفاع الأهلي غداً، فيما سيتحدد موقف محمد عبد المنعم لاعب الفريق خلال الساعات المقبلة حيث خاض الاعب برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأنكل التي تعرض لها قبل مباراة يانج أفريكانز وأبعته عن التواجد فيها ورغم أن اللاعب شعر بتحسن حالته وطالب الجهاز الفني بالمشاركة في التدريبات الجماعية ثم التواجد في المباراة إلا أن كولر رفض فكرة تسرّع اللاعب في العودة للمباريات وأكد على ضرورة التعافي التام من الإصابة.