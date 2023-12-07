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جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".. بيراميدز يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" عقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الداخلية.

التعادل السلبى يحسم مباراة المقاولون العرب والداخلية بدورى Nile

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجبل الأخضر في ختام مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

التعادل السلبى يحسم مباراة المقاولون العرب والداخلية بدورى Nile

 

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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