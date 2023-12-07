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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" عقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الداخلية.
التعادل السلبى يحسم مباراة المقاولون العرب والداخلية بدورى Nile
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجبل الأخضر في ختام مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"
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