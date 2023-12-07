شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" عقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الداخلية.

التعادل السلبى يحسم مباراة المقاولون العرب والداخلية بدورى Nile