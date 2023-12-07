شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى الجولة الـ14 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الأربعاء مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 14 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2023/ 2024.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على الطيران 26/18، وطلائع الجيش على الزمالك 34/33، برميات الترجيح والبنك الأهلى على العبور 38/27.

وتشهد الجولة الـ 15 المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين الأهلى مع الزمالك، والطيران مع الزهور، طلائع الجيش مع المعادى، وهليوبوليس مع العبور، وسبورتنج مع سموحة، والبنك الأهلى مع الشمس، والجزيرة مع أصحاب الجياد، والأولمبى مع الترسانة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.