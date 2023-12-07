شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية بـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك الدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة ساجرادا بالانجولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات، المقرر لها السبت باستاد السلام

ويقام المعسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة استعدادا للمباراة الأفريقية ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، غدا الجمعة على أن يتوجه بعدها مباشرة للدخول فى المعسكر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام بدلاً من الأحد.

شهدت تدريبات فريق الزمالك، التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سوار الغيني الأخيرة، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مران الأمس.

وشارك "أوباما" في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق.