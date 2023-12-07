شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الطائرة أمام نيجيريا اليوم فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان منتخب مصر نجح في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

ووفقا لنظام البطولة، يتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية ليصل المنتخب النيجيرى للنهائي على حساب الكاميرون.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.