شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يشيد بمستوى البدلاء فى ودية القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على البدلاء والذين لم يشاركوا أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد فترة كبيرة من الاخفاقات، والتقدم خطوة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وظهراللاعبون البدلاء بشكل جيد خلال المباراة الودية التى لعبها الإسماعيلى أمام القناة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد هاشم وباسم مرسى.

ويواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته لمواجهة فريق إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.