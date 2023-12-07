شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفقد جهود يوسف حسن أمام بيراميدز وعبد الرؤوف يجهز البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الجهازالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة خدمات يوسف حسن لاعب الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى nile.

ويغيب يوسف حسن عن صفوف بلدية المحلة في مباراة بيراميدز المقبلة بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

ويجهز أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة بديل يوسف حسن للدفع به في مباراة بيراميدز المقبلة، خاصة أن المدرب يرغب في تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة الماضية.

وفاز طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 22، قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى في الدقيقة 27 من عمر المباراة،وتعرض يوسف حسن لاعب بلدية المحلة للطرد فى الدقيقة 45 من عمرالشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثانى، نتيجة التدخل العنيف تجاه كريم حلاوة لاعب طلائع الجيش.

بهذه النتيجة يقتحم طلائع الجيش المربع الذهبي مؤقتا فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 8 مباريات،فاز في 4 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

بينما تراجع بلدية المحلة إلىى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي،فاز الفريق في مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.