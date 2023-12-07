شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير محمد عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب انتهاء المران اليوم.

وشارك محمد عبد المنعم في تدريبات الكرة بالأمس، ولكنه لم يشارك في التقسيمة الجماعية، وحال مشاركته في المران الجماعي بشكل كامل اليوم، ستكون حظوظه في اللحاق بمباراة الغد مرتفعة.

وشارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.