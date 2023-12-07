شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستغل فترة الراحة بعد تأجيل لقاء الزمالك لتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر
ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة فى ظل عدم ارتباطه بأى مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجارى أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.
وينوي طارق العشري خوض الفريق تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة ، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر مع فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية حتى موعد مباراة فاركو.
ويعانى الاتحاد من عدة غيابات وهم كل من أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.
ويحاول العشرى الاعتماد على العناصر الموجودة فى القائمة من اللاعبين البدلاء والشباب من أجل التعامل مع أزمة الغيابات، وعدم ثبات التشكيل من مباراة للأخرى.
وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها طارق العشري لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها كالتالي..
حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.
الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب.
الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.
الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج.
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