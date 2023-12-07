اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يستغل فترة الراحة بعد تأجيل لقاء الزمالك لتجهيز المصابين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستغل فترة الراحة بعد تأجيل لقاء الزمالك لتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى فترة الراحة من المباريات بعد تأجيل مباراته الأخيرة أمام الزمالك فى الدورى، فى تجهيز اللاعبين المصابين فى ظل شكواه من إصابة بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسى.

 

ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة فى ظل عدم ارتباطه بأى مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجارى أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.

 

وينوي طارق العشري خوض الفريق تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة ، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر مع فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية حتى موعد مباراة فاركو.

 

ويواجه طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، أزمة في مسألة تثبيت تشكيل زعيم الثغر في مباراته بدوري nile، بسبب الإصابات المتكررة للاعبيه، لاسيما مع تعرض أكثر من لاعب للإصابة في الفترة الأخيرة.

ويعانى الاتحاد من عدة غيابات وهم كل من أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل .

ويحاول العشرى الاعتماد على العناصر الموجودة فى القائمة من اللاعبين البدلاء والشباب من أجل التعامل مع أزمة الغيابات، وعدم ثبات التشكيل من مباراة للأخرى.

وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها طارق العشري لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها كالتالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.

الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب.

الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.

الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا