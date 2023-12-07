شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستغل فترة الراحة بعد تأجيل لقاء الزمالك لتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى فترة الراحة من المباريات بعد تأجيل مباراته الأخيرة أمام الزمالك فى الدورى، فى تجهيز اللاعبين المصابين فى ظل شكواه من إصابة بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسى.

ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة فى ظل عدم ارتباطه بأى مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجارى أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.

وينوي طارق العشري خوض الفريق تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة ، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر مع فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية حتى موعد مباراة فاركو.