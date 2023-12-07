شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: فيتوريا غاضب من إقحامه فى معارك الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر غاضب جدا من إقحام اسمه في معارك الأهلي والزمالك، وطالب اتحاد الكرة بالرد على هذه الشائعات.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه لبرنامج "أون تايم سبورتس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا مستاء من إقحام اسمه في كل الأزمات، وقال لم أتدخل من قريب أو بعيد في أزمة وقف القيد بين الزمالك وسبورتنج لشبونة".

وتابع شوبير: "فيتوريا طالب اتحاد الكرة بالرد على الاتهامات التي تواجهه الشائعات التي تقال عليه، ولكن اتحاد الكرة لم يرد على هذه الاتهامات وده موقف صح جدا لإنه مش معقول ولا مقبول".