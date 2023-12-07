شبانة: كولر يُحذر لجنة التخطيط من الإقتراب من موديست

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الإجتماع الأخير الذي جمع بين كولر المدير الفني للنادي الأهلي وإدارة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المدرب السويسري جدد تمسكه بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست رافضا فكرة رحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مع ترحيبه بإضافة مهاجم محلي جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة بأن كولر طلب أيضا من لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع جديد تحسبا لرحيل محمد عبد المنعم بنهاية الموسم.

وتأكدت جاهزية الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة كما أن الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد الضاوي "كريستو" لاعبي الفريق تخلصا من الإصابة وشاركا في المران بصفة طبيعية.

وتعافى أيضاً ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد إصابته بكدمة في الركبة وشارك في المران بينما يغيب محمد عبد المنعم الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته التي تعرض لها في كاحل القدم.

ويجهز الأهلي عبد المنعم للحاق ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري ، ويسابق عبد المنعم الزمن للحاق بالمباراة.