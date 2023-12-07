الشناوي يُزين قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى في أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023، التي شهدت وجود محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مص، ضمن القائمة المختصرة النهائية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تواجد 10 حراس مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023 يوم 1 نوفمبر، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز كاف 2023 في المغرب، يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتم استبعاد الثنائي ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، وكذلك إدوارد ميندي، حارس مرمى الكاميرون والأهلي السعودي، من القائمة النهائية.

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023

1- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.

2- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.

3- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن قائمة المدربين المرشحين لأفضل مدرب في أفريقيا تم تقليصها إلى 3 فقط.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء، واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بينما استمر تواجد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد قيادته أسود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخي، والحلول في المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم 2022.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023

1- أليو سيسيه، مدرب السنغال.

2- وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب.

3- عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة السابق.

كما أعلن الكاف عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2023، بعد تقليصها إلى 3 أندية من أصل 5.

الأندية المرشحة لأفضل نادٍ في أفريقيا 2023

1- الأهلي - مصر.

2- الوداد - المغرب.

3- صن داونز - جنوب أفريقيا.

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