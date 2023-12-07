الأهلي ٢٠٠٧ يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس، ضيفه بلدية المحلة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم أمام البلدية وهو يأمل في تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة الترتيب، ويمتلك الفريق ٣٢ نقطة، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

الأهلي مواليد 2008 يفوز على الزمالك

وفاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح مهند الشامي التسجيل للأهلي من متابعة لركلة جزاء سددها بنفسه وتصدى لها حارس الزمالك، قبل أن ترتد له ويسجلها في الشباك، وأدرك الزمالك التعادل، قبل أن يسجل آدم علاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف عمر هشهش الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة رائعة، وخلال الشوط الثاني قلص الزمالك الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ٢.

وبدأ الأهلي 2008 المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من عمر كمال.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا