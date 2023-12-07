برشلونة يرفض ضم حارس جديد بعد إصابة تير شتيجن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف نادي برشلونة من ضم حارس بديل للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وأعلن برشلونة خضوع شتيجن لعملية جراحية خلال ايام وبالتالي سيغيب عن الفريق الكتالوني لعدة أشهر.

واكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ان برشلونة لا ينوي التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب تير شتيجن وقالت ان مسؤولي برشلونة والجهاز الفني بقيادة تشافي يضعون كامل ثقتهم في الحارس إيناكي بينيا.

وكان بينيا قد قاد برشلونة مؤخرا لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بورتو، بجانب الانتصار على أتلتيكو مدريد، واستكمال سباق المنافسة على لقب الدوري الاسباني.

وأضافت الصحيفة أن بينيا جاهز نفسيا للمرحلة المقبلة بعدما أثبت جدارته بأن يكون حامي عرين برشلونة.