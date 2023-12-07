محمد صلاح ينافس على لقب أفضل لاعب في إفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023، بعد تقليصها إلى 3 لاعبين بدلا من 5، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز 2023 في المغرب، يوم 11 ديسمبر المقبل.

وشهدت القائمة الأولى لأفضل لاعب في إفريقيا تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ورباعي الأهلي محمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي وبيرسي تاو، بينما شهدت القائمة المختصرة تواجد محمد صلاح أملًا في تحقيقها للمرة الثالثة في تاريخه.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

1- محمد صلاح - ليفربول - مصر.

2- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - المغرب.

3- فيكتور أوسيمين - نابولي - نيجيريا.

كما تم الكشف عن قائمة المنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2023، والتي شهدت تواجد السنغال والمغرب وجامبيا ضمن القائمة المختصرة النهائية.

وحل منتخب المغرب في القائمة بعد تحقيق إنجاز تاريخي والحصول على المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم 2022، وكان منتخب السنغال قد فاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا عن عام 2022 بعد تأهله لكأس العالم والفوز بكأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تواجد 10 حراس مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023 يوم 1 نوفمبر،

وتم استبعاد الثنائي ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، وكذلك ادوارد ميندي حارس مرمى الكاميرون والأهلي السعودي من القائمة النهائية.

الحراس المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

1- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.

2- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.

3- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن قائمة المدربين المرشحين لـ أفضل مدرب في إفريقيا تم تقليصها إلى 3 فقط.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

1- أليو سيسيه مدرب السنغال.

2- وليد الر الركراكي مدرب منتخب المغرب.

3- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق.

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