الدوري البرازيلي.. بالميراس يتوج باللقب الثاني على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد المهاجم الشاب إندريك صاحب الـ17 عاما، فريق بالميراس لحصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخ النادي.

وعزز بالميراس رصيده القياسي بالتتويج بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الثانية عشرة، بينما هبط سانتوس، النادي السابق للجوهرة الراحل بيليه، إلى المستوى الثاني.

وبعد أن ضمن نظرياً إحراز لقب الدوري البرازيلي في الجولة الماضية، لابتعاده بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، اكتفى بالميراس بنقطة التعادل على أرض كروزيرو بهدف لكل منهما، للاحتفاظ بلقبه.

وسجل هدف فيرداو اليافع إندريك 17 عاماً الذي سيحمل ألوان ريال مدريد الإسباني العريق بداية من يونيو المقبل، ليحقق اللاعب لقبه الرابع بقميص بالميراس رغم أن عمره 17 عاما فقط، كما توج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل إندريك هدف بالميراس في الدقيقة 22، بينما خطف كروزيرو التعادل في الدقيقة 81.

وأنهى النادي الذي أسسته الجالية الإيطالية في ساو باولو الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق اثنتين عن جريميو وهدافه المخضرم الأوروجواياني لويس سواريس (37 عاماً) الذي سجل ثنائية في مباراته الأخيرة في البرازيل على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو خلال الفوز على فلومينننسي 3-2.

وبات أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب مع الفريق برصيد تسعة ألقاب في ثلاث سنوات فقط، ويفصله لقب وحيد عن معادلة الرقم القياسي والمسجل باسم أوسفالدو برانداو.

وأشارت تقارير برازيلية إلى أن أبيل فيريرا يقترب من الرحيل عن بالميراس عقب نهاية الدوري لينتقل لقيادة السد القطري ويصبح صاحب أعلى راتب لمدير فني في العالم.

هبوط سانتوس

وبينما كان بالميراس ضامناً للقب، خيمت الإثارة على مباريات القاع بين باهيا، فاسكو دي غاما وسانتوس، حيث أقيمت المباريات في الوقت عينه، وتناوبت الأندية الثلاثة على الحلول في المركز السابع عشر المؤدي إلى الهبوط.

لكن سانتوس، حامل اللقب 8 مرات، الذي خسر على أرضه أمام فورتاليزا 1-2، كان صاحب البطاقة المشؤومة في نهاية المطاف، وذلك بعد أقل من سنة على رحيل أسطورته السابقة بيليه الذي أحرز مع منتخب بلاده لقب كأس العالم ثلاث مرات منتصف القرن الماضي.

وبينما تصدر بوتافوجو الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه بعد انتهاء دور الذهاب، تراجع بشكل درامي وأنهى الدوري خامساً بفارق 6 نقاط عن البطل، ما يعني خوضه دوراً تمهيدياً للتأهل إلى كأس ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا.

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