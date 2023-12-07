كاف يعلن قائمة المنتخبات المتنافسة على لقب الأفضل في إفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2023، والتي شهدت تواجد السنغال والمغرب وجامبيا ضمن القائمة المختصرة النهائية.

وحل منتخب المغرب في القائمة بعد تحقيق إنجاز تاريخي والحصول على المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم 2022، وكان منتخب السنغال قد فاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا عن عام 2022 بعد تأهله لكأس العالم والفوز بكأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تواجد 10 حراس مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023 يوم 1 نوفمبر، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز كاف 2023 في المغرب، يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتم استبعاد الثنائي ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، وكذلك ادوارد ميندي حارس مرمى الكاميرون والأهلي السعودي من القائمة النهائية.

الحراس المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

1- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.

2- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.

3- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن قائمة المدربين المرشحين لـ أفضل مدرب في إفريقيا تم تقليصها إلى 3 فقط.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بينما استمر تواجد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد قيادته أسود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخي والحلول في المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم 2022.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

1- أليو سيسيه مدرب السنغال.

2- وليد الر الركراكي مدرب منتخب المغرب.

3- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق.

كما أعلن الكاف عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023، بعد تقليصها إلى 3 أندية من أصل 5.

الأندية المرشحة لـ أفضل نادي في إفريقيا 2023

1- الأهلي - مصر.

2- الوداد - المغرب.

3- صن داونز - جنوب إفريقيا.

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