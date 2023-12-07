كاف يصدم كولر ويفاجئ الاهلي في جوائز الأفضل بـ إفريقيا 2023

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” صدمة إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي بعد إعلانه القوائم المختصرة للأفضل في العام الحالي 2023.

وكشف “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس” عن قائمة المدربين المرشحين لـ أفضل مدرب في إفريقيا تم تقليصها إلى 3 فقط.

وشهدت القائمة مفاجأة كبرى باستبعاد السويسري مارسيل كولر على الرغم من تتويج مع الاهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

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وتواجد الثلاثي ” أليو سيسيه مدرب السنغال، وليد الراكراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب بالإضافة إلى عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق”.

وفي ذات السياق تواجد النادي الاهلي في القائمة المختصرة لأفضل نادِ في القارة السمراء لعام 2023 رفقة لوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.