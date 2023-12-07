تاو ينافس ثنائي بيراميدز وصن داونز على الأفضل داخل أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن القائمة النهائية المختصرة لـ أفضل لاعب داخل إفريقيا 2023 بتواجد نجم النادي الاهلي بيرسي تاو.

وقلص “كاف” قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2023، إلى 3 لاعبين للاختيار بينهم.

وضمت القائمة النهائية للمنافسة على أفضل لاعب داخل القارة السمراء 4 لاعبين من النادي الاهلي وهم محمود كهربا وبيرسي تاو وعلى معلول ومحمد الشناوي.

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وتواجد في القائمة النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس بيرسي تاو رفقة الثنائي فيستو مايلي مهاجم نادي بيراميدز بالإضافة لنجم نادي صن داونز بيتر شالوليلي.

وكان كاف قد أعلن في الساعات الماضية عن تواجد النادي الاهلي في القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل نادِ في القارة السمراء بجانب الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.