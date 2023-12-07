محمد صلاح ينافس ثنائي باريس سان جيرمان ونابولي على الأفضل بـ إفريقيا.. واستبعاد ماني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” اليوم الخميس عن القائمة المختصرة النهائية للثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023 بتواجد الدولي المصري محمد صلاح.

وشهدت القائمة النهائية التي أعلن عنها “كاف” تواجد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع شرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا.

وقرر الاتحاد الأفريقي الاطاحة بالثنائي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي النصر السعودي ومنتخب السنغال والجزائري رياض محرز نجم الاهلي السعودي ومنتخب الجزائر.

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وفي ذات السياق ينافس الاهلي المصري على جائزة أفضل نادِ داخل القارة السمراء رفقة صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، بينما يصارع محمد الشناوي مع ياسين بونو حارس منتخب المغرب، وأندريه أونانا حارس الكاميرون على الحارس الأفضل.

وينافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وأليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري السابق، على جائزة المدرب الأفضل بالقارة الأفريقية.