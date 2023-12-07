نجم برشلونة يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع فيتور روكي

قرر الإسباني فيران توريس، لاعب فريق برشلونة، البحث عن عرض للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن قرار توريس بالرحيل جاء بعد انتقال فيتور روكي إلى برشلونة، لأنه يلعب في مركز مهاجم ويمتلك قدرة على اللعب في الجناح أيضًا.

وتشير الصحيفة إلى وجود توتر في العلاقة بين وكلاء توريس والجهاز الفني لبرشلونة، نتيجةً لحادثة تعود إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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ويعتقد مقربون من توريس أنه لم يحصل على دعم كافٍ من الجهاز الفني، خاصةً بعد رحيل ماتيو أليماني من إدارة النادي.

وتُظهر مشاعر توريس أنه لم يأخذ فرصته المناسبة في ترتيب الهجوم ببرشلونة، حتى مع أداء غير مقنع لروبرت ليفاندوفسكي مؤخرًا.

يرغب توريس في الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات هذا الموسم ليكون جاهزًا للانضمام إلى منتخب إسبانيا في يورو 2024.