نجم مانشستر يونايتد يخسر نصف رصيده البنكي.. ما القصة؟

خسر ماسون جرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد، المعار إلى خيتافي الإسباني، ما يقارب نصف رصيده البنكي، بسبب الأزمة التي واجهها خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن اللاعب المعار إلى خيتافي الإسباني تعرضت موارده المالية إلى ضربة كبيرة، بعدما تم اتهامه في قضية اغتصاب قبل أن يتم إسقاط التهمة عنه.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض رصيد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من 963 ألف جنيه إسترليني إلى 530 ألفاً، بينما كان رصيده في البنك العام الماضي يتجاوز مليون جنيه، قبل أن ينخفض إلى 566 ألفاً في سبتمبر الماضي.

طالع أيضًا: كاف يصدم كولر ويفاجئ الاهلي في جوائز الأفضل بـ إفريقيا 2023

وأضافت أنه رغم احتفاظ اللاعب براتبه الأسبوعي من مانشستر يونايتد البالغ 75 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لديه ديون تبلغ 55 ألفاً يتم استقطاعها من الراتب.

وأشارت إلى أنه رغم إسقاط التهم عنه في فبراير الماضي، ولكن مانشستر يونايتد قرر بدء التحقيقات ضد اللاعب الإنجليزي في أغسطس الماضي بدلاً من إنهاء عقده، بينما تمت إعارته إلى خيتافي، وتمكن من إحراز 4 أهداف مع النادي الإسباني خلال الموسم الحالي.