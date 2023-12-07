إيقاف حارس مرمى سان جيرمان مباراتين بسبب البطاقة الحمراء

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، معاقبة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بالإيقاف لمدة مبارتين بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في اللقاء الماضي.

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي إن عقوبة دوناروما جاءت بسبب خشونته الواضحة خلال التحام تسبب في طرده في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 في ملعب لوهافر الأحد الماضي.

وطرد الحارس الإيطالي الدولي في الدقيقة العاشرة بعد تدخل متهور على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

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وبسبب هذا الإيقاف سيغيب دوناروما عن مباراتي حامل اللقب في الدوري أمام نانت وليل في الجولتين المقبلتين لكنه سيكون بوسعه المشاركة في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني في ملعب الأخير الأربعاء المقبل.

وكان دوناروما قد انتقل إلى صفوف باريس في صيف 2021 قادما من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده مع النادي الباريسي حتى 2026.