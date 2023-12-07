كنت عايز شنطة.. مجدي عبد الغني يكشف كواليس واقعة "سرقة" ملابس المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس اتهامه بسرقة بعض الملابس الخاصة بمنتخب مصر الوطني دون وجه حق، في الفترة التي صعد فيها منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وقال "عبدالغني"، في تصريحات تلفزيونية، على قناة المحور: "أنا كنت رايح اخد شنطة عشان انا رئيس البعثة في سفرية مع منتخب مصر، كان لازم اخد الشنطة اللي فيها الزي اللي هتواجد بيه في المعسكر، وقتها اتهموني اني اخدت اللبس وشالوني من رئاسة البعثة فجأة كدة".

وأكد أنه وجهت له اتهامات بالخيانة حينما انتقدت اتحاد الكرة أنه لا يقوم بتنفيذ اللوائح بشكل صحيح، مضيفًا أنه كان يحاول تطوير الكرة المصرية لكي تنافس الاتحاد العربية الكبرى في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه تواجده في منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق عرضه للحرب من بعض الأشخاص، بسبب أن أفكاره مختلفة تمامًا مقارنة بما يريد الأخرون تطبيقه.

وأكمل: "هناك أشخاص حاربوني في عملي بهدف إقصائي من هذا المنصب ورغبة منهم في الاستمرار في عملهم، كنت بدور على حقوق اللاعبين في الأندية ولكن البعض رفض ذلك بسبب بعض المصالح".