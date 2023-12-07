مجدي عبد الغني يفضح مجاملات علام وأبو ريدة وسبب خلافه الشخصي مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول علاقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري الحالي مع هاني أبو ريدة الرئيس السابق.

وقال "عبدالغني"، في تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور": "جمال علام لما خرج من اتحاد الكرة مخدناش العربية منه، رغم أن العربية ملك اتحاد الكرة لكن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها رفض سحب العربية منه وقال سيبهاله.. مجاملات بقى ومعنديش سبب للمجاملات دي".

وأضاف أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة رفض وجود اسمه في لجنة فض المنازعات، متابعًا: "أستاذ جمال علام اتكلم معايا وقالي شيل اسمك من لجنة فض المنازعات، قولتله تمام هشيله ومحبتش اناقش ولا اجادل، وبعت اسم مستشار تاني وبقى رئيس اللجنة لكنهم مفعلوش دور اللجنة".

أضاف: "اللجنة دي بتشتغل على حل المشاكل بين الأندية واللاعبين قبل ما يتم إرسال الشكوى بشكل رسمي لاتحاد الكرة، لكن طول ما احنا هنشتغل بعيدا عن المهنية ويبقى في علاقات شخصية مش هنتطور".

وأكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي أنه لن يترشح في انتخابات النادي الأهلي مجددًا، متابعًا: "محمود الخطيب رفض يسلم عليا لما ترشحت في منصب النائب بمجلس إدارة النادي الأهلي من غير ما اعرف اية السبب".

وأكمل: "أنا من عشاق الخطيب ومش ضده كل ما في الأمر كنت بدعم محمود طاهر لأني شايفه الأصلح في هذه الفترة، لكن أنا معنديش خلافات مع الخطيب، وكل شيء ممكن يتصلح لكن لازم يكون في استعداد ولازم الكبير هو اللي يلم الناس حواليه".

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